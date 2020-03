Corona beïnvloedt werkaanbod politie

Max Daniel, één van de vier nationaal commandanten van de politie voor de coronacrisis, benadrukt dat het gaat om een eerste beeld. ‘We moeten heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de invloed van de Coronacrisis op de veiligheid. Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident.’

Daniel stelt verder dat de politie het net zo druk heeft als anders: ‘Het werk verandert, maar er komt door de crisis ook ongelofelijk veel op de organisatie af. Bovendien is het juist nu ontzettend belangrijk dat we volop aanwezig zijn in de wijken en in verbinding staan met mensen.’