Inbreker aangehouden dankzij alerte bewoner

Den Haag - Agenten hebben een verdachte van een woninginbraak aan de Loosduinsekade aangehouden. Dit gebeurde mede dankzij de oplettende bewoner die achter de verdachte aan fietste toen hij merkte dat er in zijn huis was ingebroken. De verdachte is een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfsplaats.