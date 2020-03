Aanscherping rijksoverheid maatregelen corona

De belangrijkste adviezen zijn: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer iemand niet thuis kan werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar. Ook alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Dat heeft gevolgen voor de politie. Zie hier voor meer informatie over de aanvullende maatregelen op de website van de rijksoverheid.