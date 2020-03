Opsporing Verzocht: diefstal van mondkapjes

Een medewerker van de thuiszorginstantie merkte donderdagochtend 19 maart dat er was ingebroken. De dader(s) nam vele mondkapjes en flessen desinfecterende gel mee. De gedupeerde instantie moest vervolgens naarstig op zoek naar nieuwe mondkapjes, zodat hun eigen zorgverleners beschermd hun werk konden doen. ´Verschrikkelijk dat dit juist in deze tijden gebeurt´, vertelt Jan Thijs van Hemmen van Team Opsporingscommunicatie. ´Om de daders te pakken, roepen we de hulp van het publiek in. Misschien zijn er mensen die in de nacht van 18 op 19 maart iets vreemds hebben gezien in de buurt van het gezondheidscentrum aan de Engweg. Mogelijk zijn er mensen die in de omgeving bewakingscamera´s hebben hangen. Die beelden kunnen ons helpen bij het onderzoek.´