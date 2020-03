Autobrand; getuigen gezocht

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Nadat de brand was geblust, was te zien dat de auto volledig was afgebrand. Twee auto’s die naast deze auto geparkeerd stonden, waren ook beschadigd. Brandstichting werd niet uitgesloten en daarom doet de politie onderzoek naar deze autobrand.

Heeft u rond 00.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van het Rottumeroog? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dat met 0800-7000.

2020057505