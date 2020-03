Getuigen gezocht van autobrand

Het vuur werd geblust door de brandweer en constateerde dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. Door de hitte die de autobrand afgaf, sneuvelde ook een raam van een woning. De politie doet onderzoek naar deze vermoedelijke brandstichting en is op zoek naar getuigen.

Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dat met 0800-7000.

2020057503