Inbrekers op heterdaad aangehouden

Rond 04.20 uur hoorde een buurtbewoner gestommel en een hoop geluid bij de winkel van het tankstation en schakelde de politie in. De gealarmeerde politie zag vrij snel vanaf de Zuideinde een auto met hoge snelheid in de richting van de Paltrokstraat rijden en zette de achtervolging in. De bestuurder van de auto nam de rotonde te kort, de auto kwam tot stilstand en de twee inzittenden gingen er te voet vandoor. Bij een flat aan de H.G. Scholtenstraat werd het duo achterhaald en aangehouden. Een van de verdachten had gezicht bedekkende kleding in zijn zak en in de auto werden sigaretten gevonden die vermoedelijk gestolen zijn uit de tankshop. Het tweetal is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2020057549