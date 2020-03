Politie zoekt getuigen woningoverval

De bewoners lagen te slapen toen zij ineens een harde knal hoorden. Een man kwam daarna de slaapkamer binnen. Kort daarop volgde een tweede man. De bewoners zijn door een van de mannen vermoedelijk in het gezicht gespoten met pepperspray, maar raakten verder niet gewond.

Een van de bewoners zag op een gegeven moment de kans naar buiten te gaan en heeft om hulp geroepen. Daarop renden de insluipers weg over het bospad in de richting van de parkeerplaats. De slachtoffers hebben de politie gealarmeerd die na aankomst een zoekslag heeft gemaakt. De daders werden echter niet meer aangetroffen.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. De slachtoffers verklaarden dat de mannen een blanke huidskleur hebben, tussen de 25 en 30 jaar oud zijn, in het zwart gekleed waren en een van hen tussen 1,75 en 1,80 meter lang is.



Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2020057560