Voorkom verspreiding van nepnieuws: denk voor je deelt

Amsterdam - Speciale tandpasta, drank om besmetting in te dammen en je adem inhouden om te testen of je het hebt: over corona is veel nepnieuws in omloop. Dat is niet alleen misleidend, maar in sommige gevallen ook levensgevaarlijk. Nepnieuws verspreidt zich via social media en berichtenapps sneller dan het virus zelf. De politie vraagt mensen zich te wapenen tegen nepnieuws en niet klakkeloos ieder bericht te delen.