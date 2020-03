Getuigen gezocht van brandstichting

Door het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het bedrijfspand afbrandde. Een zwarte Volkswagen Golf brandde volledig uit en een tweede voertuig raakte beschadigd. De uitgebrande auto is voor onderzoek door de politie in beslag genomen. Rechercheurs deden sporenonderzoek.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien op dinsdagavond 24 maart tussen 22.30 en 23.45 uur in de omgeving van het autoschadeherstelbedrijf aan de Cort van der Lindenstraat. Heeft u iets gehoord over een mogelijke aanleiding voor brandstichting? Of mogelijk hebt u camerabeelden waarop verdachten rond dat tijdstip te zien zijn. Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bel dan met 0800-7000.