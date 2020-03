Getuigen gezocht na woningoverval Rhijnauwensingel

Een 75 jarige bewoonster aan de Rhijnauwensingel kreeg gister de schrik van haar leven toen er rond 10 uur in eens een man in haar de tuin stond en schreeuwde om haar geld en pinpas. Toen ze gilde om hulp pakte hij haar vast maar gelukkig kreeg ze de kans om naar de achterdeur te rennen. Een oplettende bewoner hoorde het geschreeuw en zag vanuit zijn zolder de man wegrennen. Hij is naar beneden gerend en achter de man aan gegaan. Helaas wist de man te ontkomen maar wist de bewoner wel een signalement mee te geven.



Agenten hielden kort hierna een man aan die voldeed aan het signalement, maar hij bleek na onderzoek niets met deze zaak te maken hebben. Hij is heengezonden. Het onderzoek is in volle gang. De verdachte is donker getint, ongeveer 1.80 meter en hij heeft kroeshaar. Hij droeg een donkergrijze jas mogelijk van het merk North Face.



Informatie

Heeft u iets gezien rond 10 uur in de omgeving van de Rhijnauwensingel, bel 0900 8844. Ook ontvangt het team graag camerabeelden. Deze kunt u uploaden via bijgaand formulier. Blijft u liever anoniem, bel 0800 7000.