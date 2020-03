Poging ontvoering

Op vrijdag 13 september probeerde een onbekende man een 4-jarig jongetje van het schoolplein aan de Rotterdamse Mahlersingel te halen. Het was in de overblijfpauze tussen 12 en half 1. Gelukkig zag een van de overblijfjuffen het gebeuren en is de man hard weggerend. Er is een compositietekening gemaakt van de verdachte en hopelijk herkennen de kijkers de man.



Schietincident Dordrecht

Op 15 maart werden een man en zijn vriendin rond 21.30 u beschoten in Winkelcentrum Crabbehof. Een scooter met twee mannen kwam recht op hen af rijden en openden het vuur. Ze raakten allebei gewond. In de Witte de Withstraat, bij de Zuidendijk, wordt de scooter in het water achtergelaten. Wie weet wie de daders zijn?



Overval supermarkt

Op woensdag 27 november 2019 rond 18.50 uur, kort voor sluitingstijd, kwamen twee jongens een buurtsupermarkt op de hoek van de Korenbloemstraat en Goudsbloemstraat binnen. De daders hadden een vuurwapen en een mes waarmee ze de medewerker bedreigden. Met een onbekend geldbedrag gingen ze er vandoor en lieten de medewerker geschrokken, maar ongedeerd achter.



Whatsappfraude met een Rotterdamse twist

Een Eibergse vrouw van 54 werd benaderd door haar zogenaamde dochter die haar appt met een smoes. De ‘dochter’ vraagt haar om geld over te maken . Zo maakt de moeder in totaal 3000 euro over en zien we op de camerabeelden de verdachte die dat bedrag in Rotterdam gaat opnemen.

