Bewoners gewond na overval Clematislaan Rozenburg

Rond 10 uur deed de 75 jarige bewoonster de deur open en werd ze geslagen op haar hoofd door een man. Haar 75 jarige man schoot haar te hulp en raakte ook gewond. De verdachte ging er vandoor, zoals het er nu naar uit ziet zonder buit. Ambulancemedewerkers brachten de bewoners voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.

Informatie

Agenten zijn meteen een onderzoek gestart en er is meteen een burgernet verstuurd met de vraag uit te kijken naar een man met fors postuur, een groene boek en pet. Heeft u iets gezien rond 10 uur in de omgeving van de Clematislaan in Rozenburg, bel 0900 8844. Ook ontvangt het team graag camerabeelden. Deze kunt u uploaden via bijgaand formulier. Blijft u liever anoniem, bel 0800 7000.