Opslagplaats voor ketaminelab aangetroffen

Tegenwoordig treft de politie ketamine meer en meer aan bij dealers en in opslagplaatsen. In het straatcircuit wordt ketamine de paardenverdoveraar genoemd, vanwege de zeer krachtige werking. Ketamine wordt gebruikt als geneesmiddel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Het is verkrijgbaar in poedervorm en in vloeibare vorm. Bij gebruik als drug wordt het meestal gesnoven.