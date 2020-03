Een gewapende overval, zinloos geweld, diestallen en phishing in Bureau Brabant

Op vrijdagavond 4 oktober 2019 vond er in Tilburg zinloos geweld plaats. Het begint met een witte Mercedes E-klasse waar twee mannen in zitten. Een voorbijganger maakt een opmerking over hoe ze de auto parkeren. En dat schiet bij de mannen van de Mercedes helemaal in het verkeerde keelgat. Dat heeft het slachtoffer dan nog niet in de gaten. Maar als hij terug komt om met z’n eigen auto weg te rijden wordt het hem maar al te duidelijk. Eerst schelden de daders ‘m uit als hij langs loopt. En dan belet een de weg. En het loopt alleen nog maar verder uit de hand. Met z’n tweeën slaan en trappen ze in op man. Zo hard dat zijn ribben breken. Ze blijven maar door gaan en proberen hem ook nog uit z’n auto te trekken. Maar dat lukt niet. En dan is het voorbij. Ze gaan weg.