Man aangehouden na bedreiging

De vrouw deed rond kwart over tien melding bij de politie. Aangekomen bij de woning in Spijkenisse zagen zij de man in een auto stappen en weg rijden. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van een vuurwapen, werd de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) uitgevoerd. Toen de man niet direct luisterde naar de agenten, werd een waarschuwingsschot gelost. Hierna kon hij in de boeien worden geslagen. De man had geen vuurwapen bij zich. De politie doet onderzoek; het team gaat uit van een conflict in de relationele sfeer.