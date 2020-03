Man aangehouden voor diefstal met geweld

De eigenaar van de auto, een 77-jarige man uit Maastricht, wilde rond 17.30 uur in zijn auto stappen die geparkeerd stond aan het Kardinaal van Rossumplein. Tegelijkertijd nam de verdachte plaats op de bijrijdersplaats. Hij eiste de autosleutel, waarop de 77-jarige uitstapte met de autosleutel. De verdachte duwde het slachtoffer tegen de grond en er ontstond een worsteling. Uiteindelijk wist de verdachte er met de autosleutel, auto, portemonnee en boodschappen van het slachtoffer vandoor te gaan. Agenten zagen later de betreffende auto rijden, reden hem op de John F. Kennedybrug klem en hielden de verdachte aan. De verdachte is in ingesloten.