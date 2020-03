Taxichauffeur overvallen op Pascalweg; wie heeft iets gezien?

De overvallers zijn twee mannen van rond de 25 jaar. Ze zijn allebei rond de 1.75, hebben een donkere huidskleur en droegen zwarte kleding. Wie heeft iets gezien van deze overval op de Pascalweg? Of wie heeft de mannen in zien stappen, op 12 maart rond 00:30 uur bij de McDonald's op de Stadionweg? Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844, of anoniem met M op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.