Onderzoek naar strafbare feiten jaarwisseling afgerond

Bij ongeregeldheden als deze is het onderzoek er voornamelijk op gericht wie er mogelijk bij betrokken is geweest en welke rol iemand had; dan wordt gekeken of dat herleidbaar is naar een gepleegd strafbaar feit. In het onderzoek was veel informatie beschikbaar, daaronder camerabeelden van onder meer bewakingscamera’s en beelden van getuigen. Alles is bekeken en geanalyseerd, alle informatie uitgelopen. Melders, getuigen en aangevers zijn gehoord en veelal nog eens uitgebreider gehoord.

Meerdere keren riep de politie getuigen die zich nog niet gemeld hadden op om voor het onderzoek relevante informatie door te geven. Ondanks het dringend appel dat óók de burgemeester deed op jongeren en ouders om verantwoordelijkheid te nemen en namen door te geven, leverde deze oproep slechts enkele tips op.