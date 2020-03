Woningoverval; politie zoekt getuigen

De politie kreeg rond 07.40 uur de melding dat een Hoofddorpse vrouw rond 07.10 uur in haar woning aan de Jelle Zijlstrastraat was overvallen. Drie mannen hadden bij haar aangebeld en waren vervolgens de woning binnen gedrongen. Ze bedreigden de vrouw en gingen er met buit vandoor in onbekende richting.

De politie heeft direct na de melding een onderzoek ingesteld. Ook is met een speurhond gezocht in de omgeving en is buurtonderzoek gehouden.