Aangehouden voor drugsbezit

Agenten reden rond 02.45 uur over de Govert Flicklaan en zagen een auto staan op een parkeerplaats. Zij besloten de auto en de inzittenden te controleren. Bij aanspreken roken ze de lucht van hennep uit de auto komen. Uitlevering van alle drugs werd gevorderd, de auto is doorzocht en de inzittenden werden gecontroleerd. Bij een man die in de auto zat troffen ze niets aan, de tweede had een gebruikershoeveelheid softdrugs tevoorschijn. De bestuurder van de auto, de 22-jarige Schiedammer, werkte niet echt mee aan de controle, maar uiteindelijk kwam er ook bij hem een gebruikershoeveelheid hennep uit zijn jaszak. Ook had deze man zes gram cocaïne bij zich.

De man is aangehouden voor het bezit van harddrugs en overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij gehoord. Na het afleggen van een verklaring mocht de man het bureau weer verlaten. Tegen hem zal proces-verbaal opgemaakt worden. De andere twee mannen zijn niet aangehouden.