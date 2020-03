Bedreigd met bijl

Rond 14.00 uur ontstond een conflict tussen twee buurmannen, omdat de later aangehouden verdachte vond dat de auto van zijn buurman zijn oprit blokkeerde. In eerste instantie werd er wat geduwd en getrokken tussen de twee mannen, dat leek even gesust, maar even later kwam de verdachte naar buiten met een hakbijl.

Een getuige belde 112 en de politie kwam ter plaatse. De bijl was inmiddels afgepakt en de bedreiger werd in bedwang gehouden. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is hij in verzekering gesteld. Hij wordt donderdag door rechercheurs gehoord in het cellencomplex.