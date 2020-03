Plofkraak op afstortkluis

Er is een onderzoek gestart naar de daders. Er zal een buurtonderzoek gehouden worden en bekeken worden of mensen camerabeelden hebben van de mogelijke dader(s) in de omgeving van de bank. Ook roepen we getuigen op om zich te melden. Als u toevallig tussen 1.00 en 3.00 uur iets verdachts gezien heeft in uw straat meld dat dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)