Vrouw onwel geworden en overleden bij politietransport

De politie had eerder op de dag al een aantal meldingen gekregen dat de vrouw overlast veroorzaakte aan de Vlaanderenlaan. Nadat zij een aantal keer was aangesproken werd, in overleg met andere partners, een opvanglocatie voor deze vrouw geregeld. Daar werd zij heen gebracht in een transportbusje van de politie.

Tegen het einde van dit transport werd de vrouw onwel. Bij de opvanglocatie aan de Barrierweg is daarop door de collega’s direct de reanimatie opgestart. Uiteindelijk is ze door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan het einde van de middag overleden. Zoals te doen gebruikelijk in dit soort zaken wordt door de Rijksrecherche een onderzoek gedaan naar de exacte toedracht.