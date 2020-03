Gewonde man aangetroffen, politie start onderzoek

Een ambulance werd opgeroepen en heeft de man naar het ziekenhuis vervoerd. Het is de vraag wat er precies is gebeurd, en daarom heeft de politie ter plekke een onderzoek opgestart. De man had o.a. verwondingen aan zijn hoofd en handen en was onderkoeld.



Mensen die afgelopen nacht of vanmorgen iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Mariabergstraat worden verzocht zich te melden bij de politie. Heeft u de man zien lopen, of weet u wat er is gebeurd, dan horen we het graag! Geef informatie door via 09008844.