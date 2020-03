Handhaven noodverordening corona van kracht

Als in uw regio een noodverordening van kracht is, maakt de veiligheidsregio dat bekend. De politie en boa’s die daarvoor worden aangewezen, handhaven dan de maatregelen. De handhaving in de openbare ruimte gebeurt op basis van het Wetboek van Strafrecht. Dit kunt u merken:



Burgers

Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Een huishouden met drie of meer personen is niet strafbaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog wel gewoon samen buiten spelen. Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De politie gaat hierop handhaven. Georganiseerde bijeenkomsten zijn sowieso strafbaar. De precieze invulling van de noodverordening vindt u op de website van het Veiligheidsberaad.



Ondernemers

Horecaondernemers, casino’s en ondernemers met een ‘contactberoep’, zoals kappers en nagelstudio’s moeten hun zaak gesloten houden. Als zij dit niet doen, wordt hun onderneming gesloten.



Ondernemers van zaken die wel open mogen blijven zoals supermarkten, moeten maatregelen nemen zodat bezoekers van hun winkel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Houden zij zich niet aan de noodverordening, dan wordt hun zaak alsnog gesloten.



Wat doet de politie?

De politie kan iemand die in overtreding is eerst aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de overtreding niet stopt dan kan de politie een bekeuring uitschrijven. Deze boete kan oplopen tot 400 euro. Als de overtreder de aanwijzingen van de politie niet opvolgt, dan kan die persoon worden aangehouden.



Als je een overtreding ziet, probeer dan elkaar erop op een respectvolle manier aan te spreken. Komt u er niet uit, dan hebben sommige gemeenten een nummer waar u overtredingen kunt melden. Heeft uw gemeente dat niet, dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844. Bel alleen 112 in spoedsituaties.



Ondanks de huidige veranderingen in de samenleving is de politie voor burgers onverminderd nabij en aanspreekbaar.