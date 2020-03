Henk van Essen nieuwe korpschef

‘Er wordt in deze tijden van crisis een groot beroep op de politie gedaan. Ik ben trots op alle collega’s die ook in deze moeilijke en onzekere tijden zorgdragen voor een veilig Nederland”, zegt Van Essen. ‘De lokale verankering van de Nederlandse politie is een groot goed. Die verankering moeten we koesteren. Alleen zo kunnen wij onze vitale functie goed blijven uitvoeren.’ Hij voegt daar aan toe dat de interne opgave groot is: ‘De druk op al onze collega’s is al geruime tijd hoog. Zorg voor elkaar en het bewaken van de menselijke maat zijn voor mij de leidraad bij wat ik doe.’