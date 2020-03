Politiepodcast over politiewerk in coronatijd

Rechercheur Sven uit Houten dacht dat hij in veilig gebied zat, eind februari in Noord-Italië. Met een vriendengroep was hij er op vakantie. ‘Toen wij daar waren, was er nog niets aan de hand. Er kwamen tijdens de vakantie wel berichten over besmettingen in de omgeving van Milaan, maar dat was niet bij ons in de buurt. Toen we thuiskwamen bleek pas dat ons vakantiegebied intussen een risicogebied was geworden.'



En dat wordt thuis al snel bevestigd. De vrouw van Sven voelt zich niet goed. Ze heeft erge pijn in haar rug, hoofdpijn, is heel erg moe. ‘De bekende griepverschijnselen. Ik zei nog tegen haar, zo’n vaart zal het allemaal vast niet lopen maar nog dezelfde avond werd ik zelf ook ziek.’



Weer aan de slag

De ziekteperiode maakt indruk. Niet alleen voelt Sven zich erg ziek, ook blijft hij heel lang erg moe. Uiteindelijk herstelt hij en inmiddels pakt hij zijn werk weer op. Sven werkt als zedenrechercheur en ook voor hem hebben alle maatregelen grote impact op het politiewerk. ‘Je ziet dat we het als politie zeer serieus nemen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zeden kan natuurlijk niet helemaal stil komen te liggen, maar we willen ook geen bron van besmetting zijn.’ En daarom wordt direct contact met collega’s, getuigen, verdachten en slachtoffers indien mogelijk vermeden.



Spoedzaken

‘We werken zoveel mogelijk thuis. Spoedzaken worden wel gewoon in behandeling genomen maar uiteraard wel met voorzorgsmaatregelen. Onder spoedzaken vallen met name zaken waarbij gevaar dreigt, bijvoorbeeld als een kind nog steeds in gevaar is. Ook als sporen snel veiliggesteld moeten worden dan gaat dat werk gewoon door. Ook het Centrum Seksueel Geweld, dat verantwoordelijk is voor de zorg voor slachtoffers van zedendelicten, is in deze tijd gewoon actief. Slachtoffers staan er dus zeker niet alleen voor en worden gewoon geholpen, 24 uur per dag, zeven dagen per week.



Geen zorgen

‘In overleg met het Openbaar Ministerie kijken we welke zaken we in deze periode goed kunnen oppakken. Een deel van de verhoren doen we nu telefonisch. Zaken liggen niet stil en als het nodig is worden verdachten gewoon opgepakt. Daar hoeft niemand zich zorgen om te maken.’

Luister hier de hele aflevering met het verhaal van Sven. Ook wordt in elke aflevering een vraag van een luisteraar besproken. Zo vraagt de 11-jarige Ermano in aflevering 1 hoe de politie op dit moment aanhoudingen doet. Heb jij zelf een vraag? Laat het ons weten via podcast@politie.nl De podcast is te beluisteren via apps zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.