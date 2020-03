Politie neemt dode cavia’s en verwaarloosde kat in beslag

Na een melding van verwaarloosde dieren is de politie begin deze week naar een adres gegaan in West-Friesland. In een schuur bij een woning werden 55 dode cavia’s aangetroffen. In de vervuilde hokken van de cavia’s was geen water en/of voer aanwezig. Het vermoeden bestaat dat de cavia’s zijn gestorven onder erbarmelijke omstandigheden.

In de sterk vervuilde woning bleek een kat aanwezig te zijn, die was opgesloten in een kleine bench. In deze bench was geen water en voer aanwezig en de kat zat in zijn eigen uitwerpselen. De eigenaar werd erop gewezen dat hij de leefsituatie van de kat moest veranderen. Bij meerdere nacontroles bleek de situatie van de kat na 24 uur onveranderd en werd besloten om de kat strafrechtelijk in beslag te nemen. De politie is vervolgens met een machtiging van de Officier van Justitie de woning binnengetreden en heeft de kat uit zijn benarde positie bevrijd. De kat heeft hierna de nodige zorg gekregen.

De dierenpolitie is een onderzoek gestart en heeft tegen de eigenaar, een 49-jarige verdachte, de nodige processen-verbaal opgemaakt terzake het schaden van de gezondheid en het welzijn van de dieren en het onthouden van de nodige zorg.