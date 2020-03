Getuigenoproep Man mishandeld en mogelijk beroofd

Het slachtoffer van de mishandeling is overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het vervoer van de verdachte naar het cellencomplex wordt een agent bovendien in het gezicht gehoest door de verdachte, die hem meedeelt dat hij corona heeft.

In het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen die de ernstige mishandeling hebben zien plaatsvinden rond 22.15 uur nabij de Heiligeweg, maar ook naar mensen die mogelijk twee mannen tussen circa 22 uur en 22.15 uur in de omgeving van de Heiligeweg hebben gezien, mogelijk in een woordenwisseling of conflict. De recherche wil graag met deze getuigen in contact komen om meer te weten te komen over de toedracht van het incident. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem of via onderstaand tipformulier.