Getuigen zware mishandeling gezocht

Rond 15.00 uur liep het slachtoffer samen met zijn vriendin op het pad van de Laan van Wateringse Veld bij de Romeinenbrug. Daar stuitten zij op een groep van 10 à 15 jongeren die het pad blokkeerden. De man vroeg of de jongeren ruimte wilden maken zodat hij en zijn vriendin met anderhalve meter afstand van de groep over het pad konden lopen. Aanvankelijk gaven de jongeren hieraan gehoor, maar toen het slachtoffer de groep passeerde werd hij plotseling aangevallen door een van de jongeren. De man viel na wat duw- en trekwerk op de grond, waarna hij meerdere rake klappen en schoppen tegen zijn lichaam moest incasseren van verschillende jongeren. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd en heeft aangifte gedaan. Van de jongeren ontbreekt ieder spoor. De politie onderzoekt de zware mishandeling.



Signalement verdachten

Het slachtoffer kon geen duidelijk signalement van de verdachten geven.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de zware mishandeling. Dat kan via 0900-8844 of M 0800-7000.