Man neergestoken, getuigen gezocht

Rond 19.40 uur ontvingen agenten de melding dat er iemand was neergestoken op de Troelstrakade. Toen zij op de locatie arriveerden, troffen zij op straat een zwaargewonde 22-jarige man aan. De man zou na een ruzie op straat zijn neergestoken door een onbekende blanke man (circa 25-30 jaar oud), die vervolgens wegrende in de richting van het Zuiderpark. De politie startte direct een onderzoek, maar kon nog geen verdachte aanhouden.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van dit steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan 0900-8844 of M 0800-7000.