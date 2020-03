Verdachte aangehouden voor autobranden

De verdachte een man van 23 jaar uit Waddinxveen werd vanmorgen op straat in Utrecht aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen welke rol de verdachte heeft gespeeld bij een groot aantal autobranden in Waddinxveen. Bij zeker zeventien autobranden dit jaar gaat de politie uit van brandstichting. Daarnaast liepen andere voertuigen vervolgschade op. De incidenten zorgden voor veel onrust onder de inwoners. Het rechercheteam heeft deze zaak zeer serieus opgepakt en heeft bij het onderzoek hulp gekregen van inwoners.



Reactie burgemeester en teamchef

Burgemeester Nieuwenhuis van Waddinxveen: “Ik ben blij dat de enorme inzet van de politie resultaat heeft opgeleverd. De motivatie van de politie bleef onverminderd groot. Dat is echt een compliment waard, net als de inzet van buurtpreventie en de samenleving. Hopelijk betekent dit dat we als inwoners even opgelucht adem kunnen halen. Iedere brand was er een teveel en achter al die autobranden zitten net zoveel persoonlijke verhalen en emoties. Ik hoop dat we dit onderwerp snel kunnen afsluiten. We wachten daarvoor het vervolg van het onderzoek af.”



Ook Peter Wijnen, teamchef Waddinxveen/Zuidplas reageert: “Ik ben buitengewoon blij met de aanhouding van deze verdachte van de recente reeks autobranden in Waddinxveen. Deze reeks leidde heel begrijpelijk tot de nodige onveiligheidsgevoelens onder de inwoners. Er was ons alles aan gelegen om de verdachte hiervan op te sporen. Dat dit is gelukt komt mede door alle tips en informatie van inwoners uit Waddinxveen, waar ik ook direct mijn dank wil uitspreken. Onze recherche kon mede aan de hand van deze informatie verder in het onderzoek “.