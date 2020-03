Man met mes overvalt buurtsuper

Even na 21:00 uur liep een man gewapend met een mes de buurtsuper in Oud-Mathenesse binnen. Hij droeg een zwarte trui met witte letters, een zwarte muts en had een zwarte sjaal voor zijn mond. Zwaaiend met het mes schreeuwde hij om geld. Dat kreeg hij niet en even snel als hij kwam, verdween de man weer via de Engelsestraat richting de Roemeensestraat. Niemand raakte gewond, maar de schrik zit er goed in.