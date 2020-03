Vijf personen aangehouden na inrijden op agenten

Twee collega’s van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerden donderdagmorgen rond kwart voor elf, een onopvallende surveillance uit in en rond Rotterdam-Zuid. Op een parkeerplaats aan de Jan van Weeldenstraat wilden zij een voertuig controleren, dat een ANPR-hit had gegeven. Dit voertuig stond samen met een ander voertuig stil op de parkeerplaats.

Voertuig rijdt in op agenten

Nadat de agenten zich kenbaar hadden gemaakt en over wilden gaan tot de controle, reed een van de voertuigen in op de collega. Hij kwam vervolgens vast te zitten met zijn been tussen twee auto’s.

Aanhoudingen

Collega’s van de eenheid Rotterdam waren in de buurt en verleenden direct assistentie. Hierbij werden met behulp van BTGV (BenaderingsTechniekGevaarlijkeVerdachten) de vijf verdachten aangehouden. Twee mannen afkomstig uit Den Haag (28 en 30 jaar), een 25-jarige man uit Terneuzen, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige vrouw uit Uden.

Gewonde agent

De gewonde agent is ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na controle kon hij naar huis.

Aantreffen cocaïne en geldbedrag

De auto’s zijn in beslag genomen en door de Forensische Opsporing onderzocht. Hierbij is in een geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s en ongeveer een kilo cocaïne aangetroffen.

Ook in de huidige crisistijd controleert de politie actief, on- en opvallend op de snelwegen. Dit kunnen eenheden van de regionale eenheid zijn, maar ook de Landelijke Eenheid controleert op hoofdwegen op bijvoorbeeld mobiel banditisme en transportcriminaliteit. In crisistijd gaat de criminaliteit voort en blijft de politie alert.

Geweld tegen politie

Geweld tegen politiemensen is onacceptabel en elk incident is er één teveel. Over die grens gaan accepteren wij niet. De politie voert samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.

De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Agenten die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan zij de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.