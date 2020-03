Man aangehouden op verdenking van identiteitsfraude en witwassen

Op het bureau is onderzocht wie de man was. Hij gaf zelf aan een 31-jarige man uit Roosendaal te zijn. Dat bleek inderdaad zo te zijn.

De man was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Ook bleek hij al eerder te zijn aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs. Ook hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.

Verder werd duidelijk dat de man nog veel openstaande boetes had. In totaal ging het om een bedrag van bijna 6400 euro. Als witwassen niet bewezen kan worden, kan het in beslag genomen geld gebruikt worden om die boetes te betalen. Tot slot bleek de man zich niet aan schorsende voorwaarden te hebben gehouden. Hij is in de cel gezet voor nader onderzoek en verhoor.