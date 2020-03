Man aangehouden op verdenking van witwassen

Tijdens een controle bleek dat de man een groot geldbedrag (enkele duizenden euro’s) in zijn auto had liggen. In de auto troffen de politiemensen ook spullen, zoals een sealmachine, sealbags en een weegschaal, aan. Deze spullen worden vaak gebruikt om drugs mee/in te verpakken. De man is vervolgens aangehouden op verdenking van witwassen en op grond van de Opiumwet (het verrichten van voorbereidingshandelingen). Het geld, de spullen en de auto waarin de man reed zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De man is na verhoor in vrijheid gesteld, het onderzoek loopt nog door.