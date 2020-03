Onderzoek naar inbraak leidt tot aanhouding Opiumwet

Politiemensen kregen donderdagavond 26 maart 2020 rond 21.50 uur een melding van een inbraak in een woning / schuur op de Bredaseweg. Daarbij zouden twee verdachten zijn gevlucht in de richting van de Stoopstraat. De politiemensen stelden een onderzoek in en troffen op basis van het opgegeven signalement achter de flats tussen de Philipslaan en de Marconistraat een man aan. Die man, een 21-jarige man uit Roosendaal, ging er bij het zien van de agenten vandoor. In een steeg in de Marconistraat konden ze de verdachte staande houden. Tijdens het fouilleren van de verdachte troffen ze bij de man 12 gripzakjes met daarin henneptoppen en enkele honderden euro’s aan contant geld aan. Daarop is de verdachte aangehouden op grond van de Opiumwet. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De verdachte kon niet gelinkt worden aan de inbraak. De bewoner van het pand waar is ingebroken, heeft aangifte gedaan. Er bleek gereedschap te zijn weggenomen, maar dat gereedschap is op straat achtergebleven.