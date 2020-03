Voetganger overleden na aanrijding op VOP

Het slachtoffer stak donderdagochtend 26 maart op een voetgangersoversteekplaats de Julianalaan over toen hij werd aangereden door een 26-jarige automobilist uit Breda. Het slachtoffer raakte gewond en is ter plaatse door medisch personeel behandeld. Daarbij kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis waar hij later die dag aan zijn verwondingen is bezweken.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan op de Julianalaan. Daarvoor was de straat tijdelijk afgesloten. De verdachte heeft een verklaring afgelegd.