Vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij inbraak

Agenten hadden rond 05.30 uur een melding gekregen dat er was ingebroken in een café aan het Heuvelplein. Toen ze daar aankwamen, zagen ze een bestelbus staan. In de bus, die voorzien bleek te zijn van valse kentekenplaten, zat een vrouw. Het gaat om een 45-jarige inwoonster van Roosendaal. De vrouw had geen aannemelijke verklaring voor haar aanwezigheid en is daarop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak. Ze zit vast. Het onderzoek naar de inbraak loopt.