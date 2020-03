Politie zoekt getuigen van het lastigvallen van een vrouw in Casteren

Op woensdag 25 maart 2020 tussen 18.00 uur en 20.00 uur is er een jonge vrouw tijdens het hardlopen lastig gevallen door een man in de omgeving van de Wagenbroeken in Casteren.Wij hebben al contact gehad met een aantal getuigen maar komen graag in contact met andere getuigen die wij nog niet hebben kunnen spreken.

Mocht u iets zijn opgevallen tussen 18.00 uur en 20.00 uur op woensdag 25 maart in de omgeving van de Wagenbroeken in Casteren, of weet u meer over dit incident, dan horen wij graag van u via onderstaand tipformulier.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken op 0900-8844. Belt u liever anoniem? Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.