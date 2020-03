Verdachte vernieling aangehouden na vlucht in sloot

Rond 01:50 uur kwam een melding binnen dat een man een auto vernielde op de Erasmusweg. Agenten troffen de man aan terwijl hij nog op de auto aan het in slaan was. Zij moesten gebruikmaken van pepperspray om de verdachte te laten stoppen met de vernieling. Daarna vluchtte de verdachte richting de sloot. Hij sprong erin en zwom naar de overkant, waar twee andere agenten klaar stonden om hem aan te houden. De verdachte is naar het bureau gebracht. De eigenaresse van de auto heeft aangifte gedaan van de vernieling. De man is vrijdagmiddag in vrijheid gesteld om het moment af te wachten dat hij voor de rechter moet verschijnen.