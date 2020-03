Opvallende aanhangwagen en bestelbus gestolen uit loods

De bestelbus valt op door de bedrijfsnaam die in geel/witte opdruk aan de zijkant staat. De aanhangwagen is opvallend vanwege de grote barbecues die erop staan. Zie hiervoor bijgaande foto.

Ziet u deze aanhangwagen en/of de bedrijfsbus ergens staan? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en vermeld daarbij onderstaand registratienummer.

2020059770