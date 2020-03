Auto aangetroffen met professionele verborgen ruimte

Specialisten van de politie ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes in voertuigen. Deze ruimtes treffen agenten vooral aan in de voertuigen van personen met een criminele achtergrond. Zo’n verborgen ruimte wordt vaak gebruikt om illegale goederen te vervoeren. In een groot deel van de ruimtes ligt dan ook vaak cash geld, drugs of een wapen. Heeft u het vermoeden dat er criminele activiteiten plaatsvinden in of vanuit een auto? Bel dan met 0900 8844 of anoniem via 0800-7000.