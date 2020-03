Man bedreigt beveiligster en wordt gearresteerd

De Tilburger loopt vrijdag 27 maart rond 19:45 uur al met onnodig agressief gedrag een supermarkt aan de Umberstraat binnen. Het agressieve gedrag valt omstanders op omdat hij onnodig tegen de winkelwagens aanschopt.



Wanneer de man bij de kassa staat, wordt zijn agressieve gedrag erger. Hij komt met zijn lichaam richting de kassamedewerker en neemt een dreigende houding aan. De beveiligster van de winkel spreekt hem aan op zijn gedrag. Hier is hij echter niet van gediend. Hij schreeuwt meerdere malen met het woord Corona, creëert hardop een rochel en spuugt. De beveiligster kan net op tijd voorkomen dat het spuug haar lichaam raakt.



Buiten stapt de man op een scooter en rijdt volgens getuigen met roekeloos gedrag weg. Rakelings langs de beveiligster die in de deuropening staat. Op dat moment spuugt hij opnieuw in haar richting. Ditmaal weet ze zijn spuug volledig te ontwijken. Omdat de man geen onbekende van de politie is, hielden we hem niet veel later thuis aan. Hij zit vast en wordt verhoord.