Man met meerdere nepwapens aangehouden

Wanneer de man aan de kassa staat wil hij enkele goederen afrekenen. Het personeel merkt op dat er verschillende goederen, die de man tijdens zijn bezoek aan de winkel in zijn tas had gestopt, niet op de toonbank liggen. Hierop wordt hij aangesproken en wordt hem vertelt dat hij wel alle goederen die uit de winkel komen moet afrekenen. De man opent zijn tas, haalt daar vervolgens een product uit en legt dit bij de rest. Een omstander ziet, wanneer de man het product uit zijn tas haalt, een vuurwapengelijkend voorwerp in de tas liggen. Zowel het personeel als de omstander houden hierop de man aan. In de tas bleken meerdere nepwapens en messen te zitten. De man is door agenten meegenomen naar het bureau en de nepwapens en messen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.