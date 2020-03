Automobilist probeert tevergeefs te vluchten

Rond 20.00 uur zagen agenten een auto over de Adriaen Brouwerlaan richting de Hogeweg rijden. Deze trok de aandacht toen de bestuurder plots vaart maakte en via de Paulus Potterlaan de Jacob van Ruysdaellaan inreed. Hier stopte de auto en rende de automobilist weg. Twee politie-eenheden gingen naar de man op zoek en konden hem een half uur later in de Hogeweg aanhouden. De 22-jarige man uit Vlissingen werd voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. Hij weigerde vervolgens om mee te werken aan een speekseltest. Deze kwestie leverde hem twee bekeuringen op voor het weigeren van een stopteken en het weigeren van de speekseltest.