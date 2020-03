Mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging

Even voor 22:00 uur meldde het slachtoffer dat zijn auto mogelijk was beschoten en dat hierbij een ruit van zijn voertuig was vernield. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse. Omdat de melder een goed signalement gaf van de verdachten, kon de politie gericht zoeken. Al snel troffen ze de verdachten aan. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake was van een schietincident, maar dat de autoruit vermoedelijk met behulp van een voorwerp was ingeslagen of ingegooid. De verdachten, een 26-jarige man uit Zwolle en een 26-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats moesten mee naar het bureau voor verhoor.

2020136972^JR