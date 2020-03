Inbrekers aangehouden door alerte burgers

Een getuige zag rond 12.15 uur dat twee mannen zich verdacht bij het portiek ophielden. Een van de twee was met gereedschap bezig het slot van een voordeur van de portiekwoning open te maken. De tweede leek op de uitkijk te staan. Omdat de getuige het niet vertrouwde, vroeg hij de twee mannen wat ze aan het doen waren. De twee vertelden dat ze voor een woningbouwvereniging aan het werk waren, maar konden zich niet legitimeren. Toen de getuige zei dat hij daarom de politie zou bellen, gingen de twee er rennend met een gereedschapskist vandoor. De getuige rende erachteraan en kon er één in de kraag vatten. De tweede verdachte is door een omstander aangehouden. Agenten brachten de aangehouden verdachten naar het bureau en namen de gereedschapskist voor onderzoek in beslag.



Op straat vonden agenten nog een afgebroken slot, mogelijk afkomstig van een andere woning. Is er ook bij u ingebroken? En mist u uw slot? Neem dan direct contact op met de districtsrecherche Den Haag -Centrum via 0900-8844.



Beide mannen zitten vast en worden gehoord door de politie. De bewoner deed aangifte van de poging inbraak.



Verdacht gedrag

Deze twee aanhoudingen konden verricht worden dankzij alerte buurtbewoners. Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt? Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer? Doe dan altijd aangifte! Op https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/14/00-aangifte-doen-tijdens-corona-maatregelen.html vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.