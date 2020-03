Meeste mensen houden zich netjes aan maatregelen bestrijding Corona-virus

Steeds zijn agenten en handhavers in koppels in de wijken aanwezig om in gesprek te gaan met het publiek. De politie zette zaterdag in de omgeving van het Kaapseplein meerdere malen een drone met ingebouwde speaker in, om het aanwezige publiek aan te spreken. De gerichte boodschap van de drone werd gedaan in meerdere talen. Nadat er eerst waarschuwingen aan het publiek zijn gegeven, deelden agenten uiteindelijk ook bekeuringen uit.



Ook in de omgeving van het Spicoveld en het wijkpark Transvaal schreven agenten bekeuringen uit voor het herhaaldelijk negeren van de opgelegde overheidsmaatregelen.